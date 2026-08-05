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GKRY'de orman yangını: 2 Brezilyalı gözaltında

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) geçen pazar çıkan orman yangınıyla ilgili 2 Brezilya vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) geçen pazar çıkan orman yangınıyla ilgili 2 Brezilya vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Rum basını, geçen pazar Kornos bölgesinde çıkan yangının, kundaklama girişimi sonucunda çıktığı bilgisinden hareket eden polisin, 28 yaşındaki bir kadın ile 26 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldığını aktardı.

Gözaltına alınan Brezilya vatandaşı 2 kişinin dün Larnaka'da mahkemeye çıkarıldıkları, polisin bu kişiler için 8 gün ek gözaltı süresi aldığı kaydedildi.

İlgili haberlerde, gözaltındaki kişilerin polis tarafından cep telefonlarına el konulduğu, ayrıca ağır suç işlemek amacıyla komplo kurmak ve kundaklama teşebbüsü ile suçlandıkları bilgisine yer verildi.

Olay

Larnaka'ya bağlı Kornos bölgesinde, 2 Ağustos Pazar günü akşam saat 19.00 sıralarında yangın çıkmış, alevler bölgedeki halkın çabalarıyla söndürülmüştü.

Kornos bölgesindeki bir yolda araçlarıyla seyredenler, ormanlık alanda yangın çıktıktan hemen sonra 2 kişinin bir araca binip bölgeden uzaklaştığını polise ihbar etmişti.

Polis, biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişinin ormanlık alanda maytap patlatmak sureti ile yangın çıkardığı bilgisinden hareketle 2 Brezilya vatandaşını gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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