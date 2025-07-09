İzmir'de Hemşire Yardımcısına Otobüs Çarpan Şoföre Hapis Cezası

İzmir'de Hemşire Yardımcısına Otobüs Çarpan Şoföre Hapis Cezası
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İZMİR'in Balçova ilçesinde hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya (24) otobüsle çarparak ölümüne neden olan ESHOT şoförü A.A. (45), 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya (24) otobüsle çarparak ölümüne neden olan ESHOT şoförü A.A. (45), 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 6 Kasım'da saat 19.00 sıralarında Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT'a ait A.A.'nın kullandığı 35 DB 4789 plakalı şehir içi otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde görevli hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soylu, kurtarılamadı. Kaza araç içi kameraya yansırken, Gizem Soylu bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından otobüs şoförü A.A., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., tutuklandı. A.A. hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanık A.A., yargılama süresince üzgün olduğunu belirtirken, ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Haziran'da görülen duruşmada karar çıktı. Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, A.A.'nın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve tali kusurlu olduğunu belirterek, 'Taksirle öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu. Son sözü sorulan A.A., üzgün olduğunu yineledi. Hakim, A.A.'ya 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verirken, D sınıfı sürücü belgesinin de 1 yıl süre ile geri alınmasına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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