'GİTME, DERİN' DİYEREK ARKADAŞI UYARMIŞ

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde boğulan Cemil Özdemir'i (47), arkadaşlarının uyardığı ortaya çıktı. Özdemir'in suya girdiği anları cep telefonuna kaydeden arkadaşının görüntülerde, "Gitme derin, inat yemin ediyorum, inat. Sazlıklara gitme köprünün oradan geri dön" diye uyarılarda bulunduğu, Özdemir'in kısa bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis ekiplerince nehirden çıkarılan Özdemir'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.