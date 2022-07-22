Gisela Öymen, Eşi Gazeteci Örsan Öymen'in Ölüm Yıl Dönümünde Yanında Toprağa Verildi

FAHRETTİN ÖZTÜRK

85 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen'in annesi Gisela Marie Öymen, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ölüm yıl dönümünde eşi Örsan Öymen'in yanında toprağa verildi.

Gisela Öymen, 20 Temmuz gecesi, 85 yaşında hayatını kaybetti. Gisela Öymen, vasiyeti üzerine 22 Temmuz 1987 tarihinde 49 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve CHP'nin eski Genel Başkanlarından Altan Öymen'in abisi, eşi Örsan Öymen'in ölüm yıl dönümünde bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Öymen Ailesi, gazeteci Örsan Öymen'in kardeşi ve geçmiş dönem CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Öymen ailesinin dostları katıldı. Kaftancıoğlu, cenaze töreninde Öymen ailesine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziyelerini iletti.

"ANNEMLE BABAM AYNI NOKTADA KAVUŞMUŞ OLDULAR"

Annesi Gisela Öymen'in toprağa verilmesinin ardından ANKA Haber Ajansı'na duygularını anlatan Örsan Öymen şunları söyledi:

"Babamın ölüm yıl dönümüydü, gazeteci yazar Örsan Öymen'in. Tesadüf ki annemi de 2 gün önce kaybettik. 20 Temmuz'da. Babamın anmasıyla birlikte annemi de toprağa verdik. Tabii çok acı içerisindeyiz, üzgünüz ama en azından aynı noktada kavuşmuş oldular. Herkes için bir avuntu diyelim. Annem 85 yaşındaydı. Babamı çok genç yaşta kaybettik. 49 yaşındaydı. Babam, Türkiye'de 'Politika Kazanı' köşesindeki yazılarıyla bir çığır açmış, Türk medya tarihinde 70'li ve 80'li yıllarda en çok okunan köşe yazarlarından birisi. Ama sadece çok okunması değil, içerik itibarıyla her zaman doğrunun, adaletin yanında olmuş hem doğruluk, adalet duygusu yüksek, cesur insandı. Annem ömrü boyunca ona çok büyük destek vermişti. Her zaman yanındaydı. En zor zamanlarında bile. Bunun dışında söyleyecek başka bir sözümüz yok. Üzüntülüyüz."

ANKA / Güncel