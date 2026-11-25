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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili gözaltındaki 9 şüpheli, hakim karşısına çıktı.

Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltında bulunan, aralarında gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de yer aldığı 9 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Mahkemede Savcı Doğa Tokay, batan Filojet yolcu gemisinin kızağında kırık ve çatlaklar bulunmasına rağmen 200 bin dolarlık tersane ve tamir masrafından kaçınmak amacıyla tersaneye çekilmediğini iddia etti.

Savcı Tokay, yolcu gemisinin batmadan önce satış sürecinde olduğunu, kızağındaki kırık ve çatlakların bilinmesine rağmen tamirden kaçınıldığını da savundu.

Filo Denizcilik Şirketinin KKTC'deki yetkilisi A.Ö. ise gemideki durumdan haberdar olmadığını ileri sürerek teminat karşılığında serbest bırakılmasını ve tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, duruşmanın yarın devam etmesine karar vererek oturumu erteledi.

Girne'deki gemi kazası

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA