Girne Amerikan Üniversitesi'nde "Kanlı Noel" katliamının 62. yılında anma etkinliği düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) Rum terör örgütü EOKA mensuplarınca 1963'te yapılan "Kanlı Noel" katliamının 62. yılı münasebetiyle anma etkinliği düzenlendi.

GAÜ İletişim ve Eğitim Fakültelerinin ortaklaşa girişimi ile "21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası" münasebetiyle, Rum terör örgütü EOKA mensuplarınca 1963'te yapılan "Kanlı Noel" katliamının 62. yılında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine, KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Mükerrem Yılmaz ile GAÜ üst yönetim üyeleri, davetliler, akademik-idari kadro mensupları ve öğrenciler katıldı.

KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, tüm şehitleri rahmet ve şükranla anarak, gazilerin de güzel bir hayat geçirmelerini temenni ettiğini belirtti.

Ataoğlu, geçmişte yaşananların unutulmamasının ve nesiller arasında aktarımının öneminin altını çizerek, Kıbrıs Türk halkının "Kanlı Noel" katliamı öncesi ve sonrasındaki süreçte içinde bulunduğu zorluklara işaret etti.

Türk askerinin Kıbrıs adasındaki desteğini hatırlatan Ataoğlu, "Eğer ben bugün buradaysam benim can borcum Anavatan'adır." dedi.

GAÜ Rektörü Yurtsever de bilinç, adalet ve vicdan duygusunun önemine dikkati çekerek, "Hafızasını kaybeden toplumlar geleceğini başkalarının insafına bırakır. GAÜ olarak biz, eğitimi sadece bilgi aktarmak olarak görmüyoruz. Eğitim, insan onurunu koruma biçimidir." dedi.

KKTC'yi kurtaranın sadece silahlar değil, direnç ve sabır olduğunu vurgulayan Yurtsever, "Bu Ada nefreti miras almayacak, bu gençlik umutsuzluğa teslim olmayacak." diye konuştu.

Yurtsever, şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yılmaz ise, milli şuurun oluşmasında tarihi olayların ve şahsiyetlerin rolünün büyük olduğunu söyleyerek, "Kanlı Noel" katliamının derin acı bıraktığını dile getirdi.

Yılmaz, "Yaşanan katliamlar sonucunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz." ifadelerini kullandı.

GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde yapılan anma etkinliği kapsamında "World Press Photo 2025" ödüllü Anadolu Ajansı foto muhabiri Murat Şengül, savaş muhabiri olarak özellikle Gazze ve bölgede çektiği fotoğraflardan bir seçki ile düşüncelerini paylaştığı bir sunum yaptı.

Sunumun ardından Şengül'e, GAÜ İletişim ve Eğitim fakültelerinin ortak kararıyla tevdi edilen bir başarı belgesi ve plaket, KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Ataoğlu tarafından takdim edildi.

Şengül, yaptığı konuşmada savaşların insan üzerinde yarattığı derin yıkımı ve endişeyi anlattığı fotoğraflarıyla yaptığı sunuma işaret ederek, Kıbrıs şehitlerini rahmetle andı.

Törende, GAÜ İletişim Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in "İlk Adım Şehitleri" belgeselinin gösterimi de yapıldı.

Özdemir de konuşmasında, Kıbrıs Türkü'nün Ada'da bulunmak için birçok zorlu mücadele verdiğini söyleyerek, "Bu Ada'da dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum." dedi.