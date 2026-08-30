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Özgür Özel, Girne'deki Feribot Faciası İçin Heyet Görevlendirdi

Özgür Özel, Girne'deki Feribot Faciası İçin Heyet Görevlendirdi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olması sonucu yedi vatandaşın hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme başlattı. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki yedi kişilik heyet, KKTC'ye gitmek üzere yola çıktı. Heyette milletvekilleri ve parti yöneticileri yer alıyor.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin heyet görevlendirdi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki yedi kişilik heyet KKTC'ye gitmek üzere yola çıktı.

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazada, yedi vatandaş hayatını kaybettiği açıklandı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kazaya ilişkin heyet görevlendirdi. YENİ Parti'den yapılan bilgilendirmede, YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette; Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel ve Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz'ın yer aldığı, heyetin KKTC'ye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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