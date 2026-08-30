Haberler

Arıkan: Girne açıklarındaki elim olayda ihmal titizlikle soruşturulmalı

Arıkan: Girne açıklarındaki elim olayda ihmal titizlikle soruşturulmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Arıkan, arama kurtarma çalışmalarından umut verici haberler beklediğini belirterek, kazada denetim ve güvenlik ihmali olup olmadığının titizlikle soruşturulması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, devam eden arama kurtarma çalışmalarından umut verici haberler beklediklerini belirtti. Arıkan, kazada denetim ve güvenlik ihmali olup olmadığının titizlikle soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Arıkan, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mahmut Arıkan, "Akdeniz'in ortasından gelen acı haber yüreğimizi yaktı… Girne açıklarında meydana gelen elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Halen devam eden arama kurtarma çalışmalarında; kayıp vatandaşlarımıza ilişkin umut verici haberler almayı temenni ediyorum. Bu acı olaydaki her türlü denetim ve güvenlik ihmali titizlikle soruşturulmalı, sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır. KKTC'ye ve aziz milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Spor salonunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti

Uğurlu geldi! Maça damga vuran kare
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

Törende ön koltuk krizi: Başkan ile Protokol Müdürü birbirine girdi!
Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde beklenen ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Mehdi Zana son yolculuğuna uğurlandı, Leyla Zana çiçeklerle veda etti

Son veda: 51 yıllık eşini çiçeklerle uğurladı
Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü, 3 haftalık ralli sona erdi

Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü