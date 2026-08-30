Arıkan: Girne açıklarındaki elim olayda ihmal titizlikle soruşturulmalı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, devam eden arama kurtarma çalışmalarından umut verici haberler beklediklerini belirtti. Arıkan, kazada denetim ve güvenlik ihmali olup olmadığının titizlikle soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Arıkan, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mahmut Arıkan, "Akdeniz'in ortasından gelen acı haber yüreğimizi yaktı… Girne açıklarında meydana gelen elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Halen devam eden arama kurtarma çalışmalarında; kayıp vatandaşlarımıza ilişkin umut verici haberler almayı temenni ediyorum. Bu acı olaydaki her türlü denetim ve güvenlik ihmali titizlikle soruşturulmalı, sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır. KKTC'ye ve aziz milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA