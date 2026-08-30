GKRY'den Girne açıklarındaki gemi faciasına taziye mesajı

(ANKARA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Girne açıklarında bir geminin alabora olması sonucu yaşananları üzüntü ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Kıbrıs Cumhuriyeti, ilk andan itibaren, insanların bulunması ve kurtarılmasına yönelik çabalara derhal katkı sağlamaya ve gerekli tüm imkanları seferber etmeye tam anlamıyla hazır olduğunu ifade etmiştir" dedi.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, konuya ilişkin X hesabından Rumca ve Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Girne açıklarında bir teknenin batması sonucu yaşanan gelişmeleri derin bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Bu son derece zor saatlerde yüreğimiz hayatlarını kaybeden, yaralanan ve bu trajediyi yaşayan herkesle ve aileleriyledir. Kıbrıs Cumhuriyeti, ilk andan itibaren, insanların bulunması ve kurtarılmasına yönelik çabalara derhal katkı sağlamaya ve gerekli tüm imkanları seferber etmeye tam anlamıyla hazır olduğunu ifade etmiştir. Böylesi bir anda, insan hayatının korunması her şeyin üzerindedir."

Kaynak: ANKA