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DEM Parti’den Girne açıklarındaki gemi faciasına geçmiş olsun mesajı

DEM Parti’den Girne açıklarındaki gemi faciasına geçmiş olsun mesajı
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DEM Parti, Girne açıklarında 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Parti, can kaybı yaşanmamasını ve arama-kurtarma çalışmalarının etkin şekilde sürdürülerek herkesin güvenle kurtarılmasını diledi; yolcu ve mürettebat yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Dem Parti, Girne açıklarında 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin, "Herhangi bir can kaybının yaşanmamasını, arama-kurtarma çalışmalarının en hızlı ve etkin biçimde yürütülerek gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde kurtarılmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Girne açıklarında, içerisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu bir yolcu gemisinin batması haberini büyük bir üzüntüyle karşıladık. Herhangi bir can kaybının yaşanmamasını, arama-kurtarma çalışmalarının en hızlı ve etkin biçimde yürütülerek gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde kurtarılmasını diliyoruz. Yaşanan bu faciada, gemide bulunan yolcuların ve mürettebatın yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA
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