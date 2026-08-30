CTP'den Girne'deki Feribot Faciasına Başsağlığı Mesajı
KKTC'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Girne açıklarında yolcu feribotunun alabora olması sonucu can kayıpları yaşanması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulurken, arama-kurtarma çalışmalarının olumlu sonuçlanması temennisinde bulunuldu ve görevli ekiplere kolaylıklar dilendi.
(ANKARA) - KKTC'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Girne açıklarında yolcu feribotunun alabora olması sonucu meydana gelen can kayıpları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşması dilenirken, arama-kurtarma çalışmalarının olumlu sonuçlanması temenni edildi.
KKTC'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sosyal medya hesabından Girne açıklarında bir yolcu feribotunun alabora olmasına ilişkin açıklama yaptı.
CTP'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında can kayıpları olmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Yaşanan elim kazada hayatını kaybedenlere rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Arama-kurtarma çalışmalarının olumlu sonuçlanmasını umut ediyor; sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Yaşanan acıyı derinden paylaşıyor, tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."