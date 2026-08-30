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CTP'den Girne'deki Feribot Faciasına Başsağlığı Mesajı

CTP'den Girne'deki Feribot Faciasına Başsağlığı Mesajı
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KKTC'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Girne açıklarında yolcu feribotunun alabora olması sonucu can kayıpları yaşanması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulurken, arama-kurtarma çalışmalarının olumlu sonuçlanması temennisinde bulunuldu ve görevli ekiplere kolaylıklar dilendi.

(ANKARA) - KKTC'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Girne açıklarında yolcu feribotunun alabora olması sonucu meydana gelen can kayıpları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşması dilenirken, arama-kurtarma çalışmalarının olumlu sonuçlanması temenni edildi.

KKTC'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sosyal medya hesabından Girne açıklarında bir yolcu feribotunun alabora olmasına ilişkin açıklama yaptı.

CTP'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında can kayıpları olmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Yaşanan elim kazada hayatını kaybedenlere rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Arama-kurtarma çalışmalarının olumlu sonuçlanmasını umut ediyor; sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Yaşanan acıyı derinden paylaşıyor, tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA
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