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Destici'den Girne açıklarındaki gemi faciasına taziye mesajı

Destici'den Girne açıklarındaki gemi faciasına taziye mesajı
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na giden yolcu gemisinin alabora olarak batması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Destici, kayıplara ulaşılması temennisinde bulunarak, yaralılara acil şifa diledi.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olarak batmasına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin ilgili kurumları tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında halen kendilerinden haber alınamayan vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olarak batması sonucu meydana gelen can kayıpları nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Destici mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olup batması sonucu can kayıpları olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Kuzey Kıbrıs Türk Halkına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin ilgili kurumları tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında halen kendilerinden haber alınamayan vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: ANKA
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