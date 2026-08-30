KKTC'de gemi kazası: 7 ölü, 23 kayıp

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen 267 kişinin bulunduğu gemi kazasının ardından 237 kişinin sağ kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp 23 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Erhüman, " Türkiye Cumhuriyeti'nden de destek geldi. Şu ana kadar Türkiye'den 5 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 Deniz Kuvvetleri unsuru bölgeye sevk edildi" dedi.

Erhürman, BRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu ve şu ana kadar 244 kişiye ulaşıldığını belirtti. Erhürman, kazadan duydukları derin üzüntüyü dile getirerek henüz ulaşalamayan 23 kişi için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, şu bilgileri verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nden de destek geldi. Şu ana kadar Türkiye'den 5 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 Deniz Kuvvetleri unsuru bölgeye sevk edildi. Geminin battığı bölgenin 514 metre derinlikte olması çalışmaları güçleştiriyor, geminin içerisinde bulunabilecek kişilere ulaşmak mevcut koşullarda kolay görünmüyor ancak farklı teknolojik imkanlar kullanılarak arama çalışmaları sürdürülüyor."

Kriz masasındaki çalışmaların tüm kurumların koordinasyonunda yürütüldüğünü vurgulayan Erhürman, "Bütün kolluk komutanlarımız burada, Deniz Kuvvetleri Komutanımız burada, Sivil Savunma Teşkilat Başkanımız da çok yoğun çaba gösteriyor" dedi.

Yaralıların durumu ve tedavi süreçlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini aktaran Erhürman, iki çocuğun tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu belirtti. Yakınlarından haber alamayan ailelerin Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçebileceğini bildiren Erhürman, kamuoyuna geçmiş olsun dileklerini ileterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: ANKA