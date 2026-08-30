Haberler

KKTC'de gemi kazası: 7 ölü, 23 kayıp

KKTC'de gemi kazası: 7 ölü, 23 kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu gemi kazasında 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Türkiye'den 5 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 Deniz Kuvvetleri unsuru bölgeye sevk edildi. Geminin 514 metre derinlikte batması arama çalışmalarını güçleştiriyor.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen 267 kişinin bulunduğu gemi kazasının ardından 237 kişinin sağ kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp 23 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Erhüman, " Türkiye Cumhuriyeti'nden de destek geldi. Şu ana kadar Türkiye'den 5 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 Deniz Kuvvetleri unsuru bölgeye sevk edildi" dedi.

Erhürman, BRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu ve şu ana kadar 244 kişiye ulaşıldığını belirtti. Erhürman, kazadan duydukları derin üzüntüyü dile getirerek henüz ulaşalamayan 23 kişi için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, şu bilgileri verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nden de destek geldi. Şu ana kadar Türkiye'den 5 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 Deniz Kuvvetleri unsuru bölgeye sevk edildi. Geminin battığı bölgenin 514 metre derinlikte olması çalışmaları güçleştiriyor, geminin içerisinde bulunabilecek kişilere ulaşmak mevcut koşullarda kolay görünmüyor ancak farklı teknolojik imkanlar kullanılarak arama çalışmaları sürdürülüyor."

Kriz masasındaki çalışmaların tüm kurumların koordinasyonunda yürütüldüğünü vurgulayan Erhürman, "Bütün kolluk komutanlarımız burada, Deniz Kuvvetleri Komutanımız burada, Sivil Savunma Teşkilat Başkanımız da çok yoğun çaba gösteriyor" dedi.

Yaralıların durumu ve tedavi süreçlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini aktaran Erhürman, iki çocuğun tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu belirtti. Yakınlarından haber alamayan ailelerin Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçebileceğini bildiren Erhürman, kamuoyuna geçmiş olsun dileklerini ileterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: ANKA
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı

Spor salonunda yangın! Onlarca kişi içerde mahsur kaldı
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi

Batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: İnatla dönmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde

Girne'de batan gemi için şok iddia: Bizzat Bakan dile getirdi
Sezona fırtına gibi girdiler! 90. dakikada 1-0 olan maçın skoru inanılmaz

Sezona fırtına gibi girdiler! 90. dakikada 1-0 olan maçın skoru inanılmaz
Girne'deki facianın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Devletimizin tüm imkanları seferber edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Girne gemi faciasının ardından ilk sözler
Sofyan Amrabat imzayı attı! İşte yeni takımı

Yeni takımına imzayı attı
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi

Galatasaray’a dünya yıldızı! İşte bonservisi ve yıllık ücreti
Felaket göz göre göre mi geldi? Batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar

Batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar