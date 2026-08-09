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Kandıra'da Boğulma: Ablasını Kurtarmak İsterken Canını Verdi

Kandıra'da Boğulma: Ablasını Kurtarmak İsterken Canını Verdi
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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde girmenin yasak olduğu denizde ablasını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren Arif Tosun (19), hastanede hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde girmenin yasak olduğu denizde ablasını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren Arif Tosun (19), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kandıra ilçesine bağlı Kumcağız Sahili'nde meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı sahilde suya giren kadın, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Arif Tosun da ablasını kurtarmak için denize girdi. Bu sırada ablasını kurtarmaya çalışan Tosun, dalgaların arasında akıntıya kapıldı. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkartılan ve boğulma tehlikesi geçiren abla-kardeş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Arif Tosun, kurtarılamadı. Tosun'un ablasının tedavisi sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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