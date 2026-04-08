Seydikemer'deki tarihi Girmeler Kaplıcası modern tesisle turizme kazandırılacak

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde atıl durumdaki Girmeler Kaplıcası'nın binalarının yıkımına başlandı. Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli, kaplıcanın termal turizm potansiyeline dikkat çekerek yeni tesislerin yapımına kısa süre içinde başlanacağını duyurdu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yaklaşık 10 yıldır atıl durumda bulunan tarihi Girmeler Kaplıcası'nın yeniden turizme kazandırılması için hazırlanan proje kapsamında binaların yıkımına başlandı.

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Seydikemer Belediyesince 10 yıllığına kiralanan Girmeler Mahallesi'ndeki kaplıca alanında, modern tesisleşme süreci başlatıldı.

Yıkım işlemlerinin sürdüğü alanda incelemelerde bulunan Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, kaplıcanın 2015 yılından bu yana kapalı olduğunu anımsattı. Akdenizli, binaların temizlenmesinin ardından kısa süre içinde yeni tesisin yapımına başlanacağını bildirdi.

Termal turizm potansiyeli yüksek

Kaplıca tarihçesinin Büyük İskender dönemine kadar uzandığını belirten Akdenizli, bölgenin termal turizm açısından büyük bir potansiyel barındırdığına dikkati çekti.

Kaplıca suyunun yaklaşık 36 derece olduğunu kaydeden Akdenizli, "Söz konusu suyun çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor. Bölgeyi hem tarihi değerine hem de sağlık turizmine uygun bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Onur Çadır
