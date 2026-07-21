Girit Adası'nın Suda Limanı'nda yolcu gemisi ile yük gemisi çarpıştı
Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Limanı'nda Elyros isimli yolcu gemisi ile bir yük gemisi çarpıştı. Ölen ya da yaralanan olmazken gemilerde hasar oluştu.
Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Limanı'nda yolcu gemisi ile yük gemisi çarpıştı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, "Elyros" isimli yolcu gemisiyle bir yük gemisi limanda hareket halindeyken birbirine çarptı.
Çarpışma sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, yolcu gemisinde kısa süreli panik yaşandı.
Her iki gemide de hasar meydana geldi.
Kazanın nedeninin belirlenmesi ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan