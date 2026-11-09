Girit'in güneyinde göçmen teknesi alabora oldu, 12 kişi hayatını kaybetti

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Girit Adası'nın güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Girit'in Kalon Limenon sahilinin 15 deniz mili güneydoğusundan geçen ticari bir gemi, düzensiz göçmenleri taşıyan alabora olmuş tekneyi tespit etti.

Olay yerine gelen Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, denizden 12 ceset çıkardı. Kazadan 18 kişi kurtuldu.

Kaynak: AA