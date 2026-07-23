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Girit'te Fabrika Yangını: 1 Kişi Ağır Yaralandı

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Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Livadia bölgesinde bir polyester fabrikasında çıkan yangında, yangını söndürmeye çalışan fabrika sahibi ağır yaralandı. Patlamanın ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, olayın sebebi henüz bilinmiyor.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda, Hanya iline bağlı Livadia bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Girit Adası'nın Hanya ilinin Livadia bölgesindeki bir fabrikada akşam saatlerinde yangın çıktı.

Tekneler için polyester malzeme üreten fabrikanın sahibi depo bölümünde çıkan yangını hortumla söndürmeye çalışırken patlama meydana geldi.

Vücudunun büyük bölümü yanan fabrika sahibi ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının ve patlamanın sebebi ise henüz belirlenemedi.

Kaynak: AA
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