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Giresunlu uzman çavuş, Hatay'da otel enkazında hayatını kaybetti

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Giresunlu uzman çavuş, Hatay'da otel enkazında hayatını kaybetti

HATAY'da, depremde yıkılan otelin enkazında kalan, Giresunlu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün (23), yaşamını yitirdi.

HATAY'da, depremde yıkılan otelin enkazında kalan, Giresunlu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün (23), yaşamını yitirdi.

Şebinkarahisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün, Kahramanmaraş merkezli depreme, Hatay'da kaldığı otelde yakalandı. Akgün, otelin enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Mehmet Akgün'ün cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verilecek.Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz Uğurca Köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mehmet Akgün'ün görev dönüşü Hatay'da kaldığı otelde cansız bedenine ulaşıldı. Acımız tarifsiz. Askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz. İlçemizin başı sağ olsun" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Akgün Jandarma Hatay Yerel Güncel Haberler

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