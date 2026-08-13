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Giresun ve Trabzon'a Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

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Meteoroloji, bugün öğleden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmasını bildirdi.

Giresun ve Trabzon için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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