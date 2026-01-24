Haberler

Giresun ve Gümüşhane'de 84 köy yolunda karla mücadele sürüyor

Giresun ve Gümüşhane'de 84 köy yolunda karla mücadele sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun ve Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan 84 köy yolunda ulaşım sağlamak için karla mücadele çalışmaları sürüyor. Giresun'da 59, Gümüşhane'de ise 25 köye ulaşım sağlanamıyor.

Giresun ve Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan 84 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 59 köy yolunda iş makineleri yardımıyla çalışma gerçekleştiriyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin sahada görev yapan ekiplerin, kapalı yol kalmayıncaya kadar karla mücadeleyi sürdüreceği bildirildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şiran'da 19, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise 3'er olmak üzere 25 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi

Özel'i ziyaret ettiği il üzerinden vurdu: 3 yıldır neredeydin?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Haberler.com gündeme getirdi, logodaki bayrak geri geldi
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! 3 yaşındaki Berra tahliye kanalında can verdi
Galatasaray'ın yeni yıldızı ilk maçına bu akşam çıkamıyor! İşte nedeni

Noa Lang bu akşamki maça çıkamıyor! İşte nedeni