Giresun Üniversitesi Öğrencilerinden Resim Sergisi
Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, 'Genç Eller Camide Renkler Projesi' kapsamında Hacımiktat Camisi avlusunda resim sergisi açtı. Proje, gençlerin cami ile buluşmasını amaçlıyor.
Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı resimler, Görele Müftülüğü koordinesinde uygulanan "Genç Eller Camide Renkler Projesi" kapsamında Hacımiktat Camisi avlusunda sergilendi.
İlçe Müftü Vekili Yunus Emre Hasıl, projenin, gençlerle camiyi buluşturma noktasında önemli olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel