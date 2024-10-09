Giresun Üniversitesi'nde Öğrencilere Yönelik Kültürel Etkinlik Gerçekleştirildi

Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda, Müftü Osman Gülbe öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere kitap hediye eden Gülbe, bu tür kültürel ve sosyal faaliyetlerin süreceğini söyledi.

Espiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ersan Bektaş ise programların gençlerin sosyal, kültürel ve dini bilgilerini artırmalarına katkı sağladığı kaydetti.