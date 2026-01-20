Giresun Valisi Mustafa Koç görevine başladı

Giresun Valisi Mustafa Koç, kente gelerek görevine başladı.

Valilik binası önünde protokol üyelerince karşılanan Koç, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Koç, onurlu bir vazife devraldığını belirterek, "Fındığın başkenti, kirazın anavatanı, mavi ve yeşilinin destansı şehri Giresun'umuzun köklü birikimini gelecek nesillere devredeceğimiz kalıcı bir değer olarak görüyoruz. Gönüllü alaylarıyla fedakarlığın timsali olmuş, Harşit Savunmasıyla vatan müdafaasında müstesna bir yer edinmiş bu kadim şehirde, doğal zenginliklerle üretim potansiyelini buluşturan, insanı önceleyen bir kamu anlayışını esas alacağız." dedi.

Koç, "Geçmişiyle iftihar eden, geleceğine güvenle bakan güzel Giresun'umuzda hizmetlerimizi adaletli, ölçülü ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle yürüteceğiz." diye konuştu.