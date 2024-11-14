Üye Girişi
Haberler

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya yerel yöneticiler ve sağlık uzmanları katıldı, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ele alındı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Emniyet Amir Vekili Ziya Diner, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili İbrahim Yuva, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İlçe Müdür Vekili Ersoy İleri katıldı.

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Ali Kayhan Çıtlakoğlu, madde, internet ve bilgisayar, tütün ve alkol bağımlılığı ile mücadele amacıyla ilçede yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı

Beştepe'deki kritik zirve başladı! 'Öcalan' çıkışı sonrası ilk görüşme

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.