Giresun'un Tombul Fındığı, AB tarafından tescillendi - Haberler

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Giresun'un Tombul Fındığı, AB tarafından tescillendi

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Giresun'un Tombul Fındığı, AB tarafından tescillendi

TARIM ve Orman Bakanlığı, Giresun'a özgü tombul fındığın, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillendiğini duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Giresun'a özgü tombul fındığın, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillendiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun Tombul Fındığın'ın AB tescil belgesi aldığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Giresun Tombul Fındığı'nın daha önce Türkiye'de coğrafi işaret olarak tescillendiği hatırlatılarak, "Ülkemizde 18 Şubat 2001 tarihinde coğrafi işaret olarak tescil edilen Giresun Tombul Fındığı artık Avrupa Birliği'nde de tescilli. Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Taşköprü sarımsağından sonra ABD'de tescil alan 8'inci ürünümüz Giresun Tombul Fındığı. Giresun ile Trabzon Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerine kadar olan sahil şeridinde yetiştirilen Giresun Tombul Fındığı'nın çok eski tarihli salnamelerde bile 'kıymet ve lezzet bakımından üstün' olduğu vurgulanır. Bu üstünlük artık uluslararası arenada da tescillendi" ifadeleri kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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