Haberler

Giresun'un Espiye ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı

Giresun'un Espiye ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Espiye ilçesinde düzenlenen etkinliklerle Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı. Merkez Cami'nde düzenlenen programa din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Alucra Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güven, din görevlilerine önemli bir görev ifa ettiklerini belirtti.

Giresun'un Espiye ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Müftülüğünce Merkez Cami'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Din görevlilerine yönelik bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Alucra Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güven, "Gönül erleri olarak sizler çok büyük ve önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Her zaman, her yerde yanımızdasınız, bizlerde sizin yanınızdayız." dedi.

İlçe Müftü Vekili Ahmet Yılmaz ise haftanın hayırlı olması temennisinde bulundu.??????????????

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu

Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu
Kabus geri döndü! İki ilçeyi istila ettiler, evlerin içi korkunç halde

Kabus geri döndü! İki ilçeyi istila ettiler, evlerin içi korkunç halde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.