Giresun Görele'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı, 5 öğrenci yaralandı

Giresun Görele'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı, 5 öğrenci yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Görele ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin Zıva köyünde çarpışması sonucu 5 öğrenci yaralandı. İlk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Giresun'un Görele ilçesinde servis minibüsünün??????? otomobil ile çarpışması sonucu 5 öğrenci yaralandı.
V.G'nin kullandığı 28 M 6596 plakalı minibüs ile A.T. idaresindeki 54 ZS 163 plakalı otomobil Zıva köyünde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan öğrenciler ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA