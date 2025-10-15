Giresun Espiye'de Köy Yollarında Çalışmalar Devam Ediyor

Giresun'un Espiye ilçesinde köy yollarında yapılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025 KÖYDES projesi kapsamında Ericek, Demircili ve Şahinyuva köylerinde gerçekleştirilen beton ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kavanoz, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy yollarında konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Kavanoz, çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.