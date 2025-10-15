Haberler

Giresun Espiye'de Köy Yollarında Çalışmalar Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, 2025 KÖYDES projesi kapsamındaki köy yollarında yapılan asfaltlama ve betonlama çalışmalarını yerinde inceledi. Konforlu ve güvenli ulaşım ağı hedefleniyor.

Giresun'un Espiye ilçesinde köy yollarında yapılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025 KÖYDES projesi kapsamında Ericek, Demircili ve Şahinyuva köylerinde gerçekleştirilen beton ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kavanoz, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy yollarında konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Kavanoz, çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.???????

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dünyaca ünlü marka 25 yıl sonra Türkiye'den resmen çekildi
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

Tarihi galibiyet sonrası milli yıldıza ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.