Giresun Espiye'de Alt ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor
Giresun'un Espiye ilçesinde alt ve üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Erol Karadere, ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Karadere, Espiye'nin daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.
Giresun'un Espiye ilçesinde alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Erol Karadere, ilgililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.
Hedeflerinin daha yaşanabilir bir Espiye oluşturmak olduğunu vurgulayan Karadere, bunun için de gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.