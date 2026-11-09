Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli 26 organ bağışçısı için fidan dikti

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Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, organları bağışlanan 26 kişi anısına fidan dikti.

Organ Bağışı Haftası kapsamında hastanenin bahçesinde düzenlenen etkinlikte personel fidanları toprakla buluşturdu.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Bilge Olgun Keleş, gazetecilere, organları bağışlanan her kişi için bir fidan diktiklerini söyledi.

Her organ bağışında yeni bir fidan dikmeye devam edeceklerini belirten Keleş, vatandaşlardan organ bağışı konusunda duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Keleş, milyon kişi başına düşen organ bağışı oranının 25 olduğu Giresun'un bu alanda Türkiye'de lider konumda bulunduğunu, bundan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Giresun'daki vatandaşların duyarlılık gösterdiklerini ifade eden Keleş, hastanedeki ekiplerin de organ bağışında çok iyi çalıştıklarını vurguladı.

Keleş, organları bağışlanan kişinin nakil bekleyen 5 hastaya umut olabildiğinin altını çizdi.

"Şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum"

Hastanede hemşire olarak görev yapan ve 3 yıl önce kalp nakliyle yaşama tutunan Yunus Emre Dilmen de yaşadığı süreci anlattı.

Nakil öncesi yürüyemediğini belirten Dilmen, "Hayatım bitmiş durumdaydı ve yoğun bakım süreci oldu. Sonunda donör ve yüce gönüllü ailesi sayesinde tekrar hayata tutundum. Şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum. Bu da organ nakli sayesinde. Bugün ben de donörüm için fidan diktim." dedi.

Öte yandan organ bağışına dikkati çekmek amacıyla motosiklet korteji de düzenlendi.

Kaynak: AA