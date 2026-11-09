Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli 26 organ bağışçısı için fidan dikti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, Organ Bağışı Haftası'nda organları bağışlanan 26 kişi anısına fidan dikti. Organ nakil koordinatörü, Giresun'un milyon kişi başına 25 bağışla Türkiye'de lider olduğunu ve her bağış için fidan dikmeye devam edeceklerini söyledi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, organları bağışlanan 26 kişi anısına fidan dikti.

Organ Bağışı Haftası kapsamında hastanenin bahçesinde düzenlenen etkinlikte personel fidanları toprakla buluşturdu.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Bilge Olgun Keleş, gazetecilere, organları bağışlanan her kişi için bir fidan diktiklerini söyledi.

Her organ bağışında yeni bir fidan dikmeye devam edeceklerini belirten Keleş, vatandaşlardan organ bağışı konusunda duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Keleş, milyon kişi başına düşen organ bağışı oranının 25 olduğu Giresun'un bu alanda Türkiye'de lider konumda bulunduğunu, bundan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Giresun'daki vatandaşların duyarlılık gösterdiklerini ifade eden Keleş, hastanedeki ekiplerin de organ bağışında çok iyi çalıştıklarını vurguladı.

Keleş, organları bağışlanan kişinin nakil bekleyen 5 hastaya umut olabildiğinin altını çizdi.

"Şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum"

Hastanede hemşire olarak görev yapan ve 3 yıl önce kalp nakliyle yaşama tutunan Yunus Emre Dilmen de yaşadığı süreci anlattı.

Nakil öncesi yürüyemediğini belirten Dilmen, "Hayatım bitmiş durumdaydı ve yoğun bakım süreci oldu. Sonunda donör ve yüce gönüllü ailesi sayesinde tekrar hayata tutundum. Şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum. Bu da organ nakli sayesinde. Bugün ben de donörüm için fidan diktim." dedi.

Öte yandan organ bağışına dikkati çekmek amacıyla motosiklet korteji de düzenlendi.

Kaynak: AA
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesi 5 yıl sonra konuştu! Anne: İçim yangın yerine döndü

Başak'ın odasını ilk günkü gibi saklıyorlar! Acıları dinmedi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adıyaman'da aç kalan tilki her gün bağ evinin kapısına geliyor! Mustafa Hacı Çeliker onu elleriyle besliyor

Aç kalan tilki her gün kapısına geliyor! Elleriyle besliyor
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı

Galatasaray kovar gibi yollamıştı! Milli takıma çağrıldı

Suçlamalar vahim! Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi

Suçlamalar vahim! Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
Pakistan'da mide bulandıran görüntü! Yemeğin piştiği yağa bakın20

Maalesef yapay zeka değil!
Dizi sektöründe kriz büyüyor! Oyunculardan kaşe indirimi istendi

Dizi sektöründe kriz büyüyor! Oyunculardan kaşe indirimi istendi
Çin'de yüksek katlı bina alevlere teslim oldu! 14 kişi hayatını kaybetti

Alevler binayı sardı, bilanço yürek dağladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı