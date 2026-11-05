Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Giresun Dereli'de sürüler köylere iniyor, nakil kasım sonuna kadar sürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Dereli'de yaylalarda yazı geçiren sürüler, soğuklar nedeniyle köylere indiriliyor. Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, tersine göçün ekimde başladığını ve nakillerin kasım sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Giresun'un Dereli ilçesindeki yaylalarda yaz dönemini geçiren hayvan sürüleri, havaların soğumaya başlamasıyla kış aylarını geçirecekleri köylere indiriliyor.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere, ekim ayıyla yaylalardan köylere doğru tersine göç sürecinin başladığını söyledi.

Önal, yaz mevsimini yüksek kesimlerde geçiren sürülerin bugünlerde köylere indirildiğini belirterek, hayvanların kış aylarını ağıllarda geçireceğini ifade etti.

İlkbaharda yeniden yaylalara çıkarılacak sürülerin yaz döneminde meralarda otlatılacağını aktaran Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlkbaharla birlikte sürüler yüksek kesimlere çıkarılmış, yaz dönemini buralarda geçirmişti. Ekim ayıyla ise tersine göç başladı. Bugünlerde de sürüler köylere indiriliyor. Kış aylarını ağıllarda geçirecek olan hayvanlar, gelecek yıl yaz dönemiyle yeniden otlaklara çıkarılacak."

Önal, yaylalardan köylere hayvan nakillerinin kasım sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! 'Varıp da geri dönmeyeceğiz'

CHP’ye dönecekler mi? Özgür Özel ilk kez bu kadar net konuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde

GS TV sunucusunun yıllar önce Arda için dedikleri yeniden gündemde
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Fenerbahçe ve Galatasaray tarih yazdı!
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek

Emekliye ek zamda yeni müjde! En büyük artış onlara yapılacak
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Vicdanınız kurusun! Ölen adamın arkasından yapılan rezilliğe bakın
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

Altında son 2 haftanın rekoru! Dev bankadan yüzleri güldürecek tahmin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Hiç ummadığımız insanlar işin içine girmiş

Erdoğan'dan Fatma Betül'ü akıllara getiren sözler: Hiç ummadığımız...