Giresun'dan kısa kısa

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 2025'de kentin üreten, tamamlayan ve hizmet alan bir yılı geride bıraktığını belirtti.

Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamu yatırımlarıyla, ilin kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sağlandığını ifade etti.

Çok daha güzel hizmetleri 2026'da kent ile buluşturmak istediklerine işaret eden Serdengeçti. şunları kaydetti:

"Bir sene içinde hizmete alınan kamu yatırımlarıyla, ilimizin kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sağlandı. Bu kıymetli projelerin hayat bulmasına öncülük eden başta sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın bakanlarımız olmak üzere, sürecin her aşamasında emek veren milletvekillerimize, siyasi erkanımıza, bürokratlarımıza ve kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 2026'da da çok daha güzel hizmetleri ilimizle buluşturmak dileğiyle."

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise 2025'de Giresun için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Köse, "Yeni yılda da adaletli, şeffaf ve halktan yana belediyecilik anlayışımızdan asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. 2026 yılının daha adil, hukukun üstünlüğünün güçlendiği, barışın, huzurun ve bereketin arttığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm hemşerilerime sağlık, mutluluk ve esenlik diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Espiye ilçesinde umre ziyareti için kutsal topraklara 138 kişi uğurlandı.

Merkez Cami'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Duaların ardından yakınlarıyla vedalaşan kafiledekiler, kutsal topraklara hareket etti.