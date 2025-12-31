Haberler

Giresun'dan kısa kısa

Giresun'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 2025'de kentin üreten, tamamlayan ve hizmet alan bir yılı geride bıraktığını belirtti.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 2025'de kentin üreten, tamamlayan ve hizmet alan bir yılı geride bıraktığını belirtti.

Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamu yatırımlarıyla, ilin kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sağlandığını ifade etti.

Çok daha güzel hizmetleri 2026'da kent ile buluşturmak istediklerine işaret eden Serdengeçti. şunları kaydetti:

"Bir sene içinde hizmete alınan kamu yatırımlarıyla, ilimizin kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sağlandı. Bu kıymetli projelerin hayat bulmasına öncülük eden başta sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın bakanlarımız olmak üzere, sürecin her aşamasında emek veren milletvekillerimize, siyasi erkanımıza, bürokratlarımıza ve kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 2026'da da çok daha güzel hizmetleri ilimizle buluşturmak dileğiyle."

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise 2025'de Giresun için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Köse, "Yeni yılda da adaletli, şeffaf ve halktan yana belediyecilik anlayışımızdan asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. 2026 yılının daha adil, hukukun üstünlüğünün güçlendiği, barışın, huzurun ve bereketin arttığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm hemşerilerime sağlık, mutluluk ve esenlik diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Espiye ilçesinde umre ziyareti için kutsal topraklara 138 kişi uğurlandı.

Merkez Cami'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Duaların ardından yakınlarıyla vedalaşan kafiledekiler, kutsal topraklara hareket etti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız