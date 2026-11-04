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Giresun'daki Göksu travertenlerinde bu sezon yaklaşık 275 bin ziyaretçi ağırlandı

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Giresun'daki Göksu travertenlerinde bu sezon yaklaşık 275 bin ziyaretçi ağırlandı
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İl Özel İdaresi'ne göre Dereli Pınarlar'daki Göksu travertenlerini mart ayından bu yana yaklaşık 275 bin kişi gezdi; temmuz ve ağustosta yaklaşık 175 bin kişiyle en yüksek yoğunluk yaşandı. Travertenler hava şartlarına göre bu ayın sonuna kadar ziyaretçi ağırlamayı sürdürecek.

Giresun'da turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenlerini bu sezon yaklaşık 275 bin kişi gezdi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Dereli ilçesinin Pınarlar köyünde büyüklü küçüklü göletlerden oluşan travertenler, sezonun açıldığı mart ayından bu yana ilgi gördü.

Travertenlerde temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 175 bin kişiyle en yüksek ziyaretçi yoğunluğuna ulaşıldı.

Dün itibarıyla 275 bin civarında kişinin gezdiği travertenler, hava şartlarına göre bu ayın sonuna kadar ziyaretçi ağırlamaya devam edecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen Kezban Kalkangök, AA muhabirine, travertenlerin fotoğraflarda göründüğünden daha güzel olduğunu söyledi.

Travertenlerin yeşil bitki örtüsü içerisinde güzel bir yer olduğunu kaydeden Kalkangök, "Denizli'deki Pamukkale'nin aynısı gibi. Burası yeşilliğin içinde bir cennet." dedi.

Konya'dan gelen Tuğba Bildik ise Göksu travertenlerinin görülmeye değer bir yer olduğunu belirtti.

Kendisinin Pamukkale'yi sık ziyaret ettiğini dile getiren Bildik, "Pamukkale'den bu manzaraya alışığız ama Göksu travertenleri de gerçekten çok güzelmiş." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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