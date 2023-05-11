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Giresun'da yol kenarında bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Giresun'da yol kenarında bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Güncel Haberler

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Dolmuş şoförü Ömer Aydın, Yağlıdere-Espiye karayolunun Hacı Mahmutlu mevkisinde bitkin halde bulduğu kızıl şahini, Yağlıdere Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirdi.

Burada ilk müdahalesi yapılan kızıl şahin, daha sonra Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel

Ömer Aydın Yağlıdere Giresun Güncel Haberler

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