Giresun'dan kısa kısa

Güncelleme:
Giresun'un Alucra ilçesinde Vefa Projesi kapsamında yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçları karşılanarak, evde bakım ve destek hizmetleri sağlandı. İlçe Kaymakamı, projede çalışan ekiplere teşekkür etti.

Kaymakamlık koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen projede, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanarak evde bakım ve destek hizmetleri verildi.

İlçe Kaymakamı Emrah Azman, projede görev yapan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Eynesil Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cebeci oldu

Eynesil ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Durmuş Cebeci, seçildi.

Mevcut başkan Hasan Kırlak'ın aday olmadığı genel kurul, oda binasında tek liste ile gerçekleştirildi.

Yapılan oylamada, Durmuş Cebeci, odanın yeni başkanı oldu.

Genel kurula katılan Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Durmuş Cebeci ve yönetimine başarılar diledi.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu
