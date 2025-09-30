Haberler

Giresun'da Yangın Felaketi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'un Çanakçı ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında, ev sahibi Ahmet Kayacı hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İlçenin Karabörk köyünde yalnız yaşayan Ahmet Kayacı'ya (47) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yapılan incelemede, yangın esnasında evde bulunan Ahmet Kayacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
