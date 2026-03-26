Giresun'daki yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi
Giresun'da müstakil evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 61 yaşındaki Fevzi Demiray, yapılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Demiray için öğlen namazının ardından Cumhuriyet Mahallesi Çalış Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Demiray'ın ailesi ve yakınları katıldı.
Namazın ardından Demiray'ın cenazesi, aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.
Demiray, yaşadığı müstakil evde dün çıkan yangında hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak