Giresun'da müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
Giresun'un Eynesil ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında 92 yaşındaki Hatice Bir yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlçeye bağlı Aralık köyünde yaşayan Hatice Bir'e ait evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Bir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
