Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Giresun merkez, Bulancak ve Espiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, altı şüpheli gözaltına alındı ve hakimlik tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Giresun merkez, Bulancak ve Espiye ilçelerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, ikametlerinde bulunan S.T, O.K, M.K, A.A, E.D. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
