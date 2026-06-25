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Giresun'a Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu

Giresun'a Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu
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Giresun'da hayata geçirilecek Görele Diyanet Gençlik Merkezi ile Espiye Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu projeleri için protokollerin imzalandığı bildirildi.

Giresun'da hayata geçirilecek Görele Diyanet Gençlik Merkezi ile Espiye Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu projeleri için protokollerin imzalandığı bildirildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, her iki projenin de gençlere yönelik eğitim, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda önemli katkılar sunacağını belirtti.

Görele'de modern bir Diyanet Gençlik Merkezi kurulacağını aktaran Elmas, merkezin, gençlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerini daha etkin şekilde sürdürebilecekleri çok amaçlı bir yaşam alanı olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Elmas, Espiye'de inşa edilecek yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun da özellikle çocuk ve gençlerin yüzme sporuna yönlendirilmesi, spor kültürünün yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurguladı.

Gençlerin akademik, sosyal ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri ortamları oluşturmaya öncelik verdiklerine işaret eden Elmas, eğitim, kültür ve spor alanlarında gerçekleştirilen projelerin toplumun gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Nazım Elmas, her iki yatırım için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
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