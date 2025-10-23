Giresun'da Üniversite Öğrencileri 120 Fidan Dikti
Giresun'un Espiye ilçesinde, üniversite öğrencileri 'Yeşil Vatan Seferberliği' kapsamında 120 fidan dikerek çevreye duyarlılık gösterdi. Etkinlik, geleceğe yeşil bir miras bırakmayı amaçlıyor.
Giresun'un Espiye ilçesinde üniversite öğrencileri 120 fidanı toprakla buluşturdu.
Espiye Orman İşletme Müdürlüğünce "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında organize edilen etkinlikte Giresun Üniversitesi Dereli Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencilerince Şahinyuva köyündeki maden rehabilitasyon alanına fidan dikildi.
Orman İşletme Müdürü Kemal Vahdet Değirmenci, etkinliği geleceğe yeşil bir miras bırakmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel