Haberler

Giresun'da Üniversite Öğrencileri 120 Fidan Dikti

Giresun'da Üniversite Öğrencileri 120 Fidan Dikti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde, üniversite öğrencileri 'Yeşil Vatan Seferberliği' kapsamında 120 fidan dikerek çevreye duyarlılık gösterdi. Etkinlik, geleceğe yeşil bir miras bırakmayı amaçlıyor.

Giresun'un Espiye ilçesinde üniversite öğrencileri 120 fidanı toprakla buluşturdu.

Espiye Orman İşletme Müdürlüğünce "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında organize edilen etkinlikte Giresun Üniversitesi Dereli Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencilerince Şahinyuva köyündeki maden rehabilitasyon alanına fidan dikildi.

Orman İşletme Müdürü Kemal Vahdet Değirmenci, etkinliği geleceğe yeşil bir miras bırakmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.