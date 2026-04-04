Giresun'da bahçede uçurumdan yuvarlanan kişi hayatını kaybetti
Giresun'un Güce ilçesinde fındık bahçesinde çalışan Kenan Durdu, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Ağır yaralanan Durdu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan Kenan Durdu (45), fındık bahçesinde çalışan kardeşlerinin yanına gitmek isterken dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Durdu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Durdu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Hayri Bahadır