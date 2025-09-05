Haberler

Giresun'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da Eğribel Tüneli çıkışında meydana gelen kazada, Bahadır Bayoğlu hayatını kaybetti, sürücü Soner Çatal yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

GİRESUN'da, uçuruma yuvarlanan otomobildeki Bahadır Bayoğlu (46) hayatını kaybetti, sürücü Soner Çatal (40) ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Giresun-Şebinkarahisar yolundaki Eğribel Tüneli çıkışında meydana geldi. Soner Çatal'ın kontrolünü yitirdiği 34 VV 4210 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, otomobildeki Bahadır Bayoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Soner Çatal ise ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Yeşil sahalarda panik anları! Hepsi yere yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.