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Giresun'da trafik kazasında hayatını kaybeden imamın cenazesi defnedildi

Giresun'da trafik kazasında hayatını kaybeden imamın cenazesi defnedildi
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Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin dereye devrildiği kazada hayatını kaybeden imamın cenazesi toprağa verildi.

Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin dereye devrildiği kazada hayatını kaybeden imamın cenazesi toprağa verildi.

Dereboyu köyünde imam olarak görev yapan ve kullandığı otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Yusuf Turan (60) için Tirebolu ilçesinin Şirinköy Kerpiçli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Turan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe müftüleri ile din görevlileri katıldı.

Turan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA
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