Giresun'da trafik kazası: Bir öğrenci yaralandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Şebinkarahisar Fen Lisesi öğrencisi İrem Naz Çalşimşek yaralandı. Çalşimşek, hastaneye kaldırıldı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde, O.B. idaresindeki 28 M 7220 plakalı öğrenci servisi, yolun karşısına geçmeye çalışan Şebinkarahisar Fen Lisesi öğrencisi İrem Naz Çalşimşek'e (18) çarptı.
Yaralanan Çalşimşek, 112 Acil Sağlık sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.