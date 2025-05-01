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Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Doğankent-Kürtün karayolunun Merkez Mahallesi mevkisinde F.Ö. (31) idaresindeki 28 ABZ 731 plakalı otomobil ile E.E'nin (22) kullandığı 28 ACU 659 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.E. ve beraberindeki Mustafa K. (24), Arda Zeki P. (19) ile A.P. (24), yaralandı.

Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa K. ve Arda Zeki P. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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