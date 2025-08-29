Giresun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon park halindeki başka bir kamyona çarptı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Gülburnu köyü Kıran mevkisinde, Erhan Y. idaresindeki 06 ECS 804 plakalı kamyon, yol kenarında park halindeki kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
