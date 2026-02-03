Haberler

Giresun'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Güncelleme:
Giresun'da Atatürk Meydanı'nda şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Valizin içinin boş olduğu ve sadece kıyafet bulunduğu belirlendi.

Atatürk Meydanı'nda şüpheli bir valizi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan çantada kıyafet olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
