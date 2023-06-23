Giresun'un merkeze bağlı Duroğlu Beldesi'nde etkili olan sel ve su baskınları sırasında Çağlayan Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Rıdvan Coşar isimli şahsa ulaşılamadığı ve bulunması için arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Giresun'da sel: 1 kayıp

Duroğlu beldesindeki evinde tek başına yaşayan Rıdvan Coşar'a ulaşmak için arama çalışması başlatıldı

GİRESUN - Giresun'un merkeze bağlı Duroğlu Beldesi'nde etkili olan sel ve su baskınları sırasında Çağlayan Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Rıdvan Coşarisimli şahsa ulaşılamadığı ve bulunması için arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, şu ana kadar selde bir can kaybı yaşanmadığını ancak Çağlayan Mahallesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Rıdvan Coşarisimli şahsa henüz ulaşılamadığını söyledi. Çetin "Vatandaşımız evinde miydi, yok muydu, başka bir yere mi gitti onu araştırıyoruz. Bulunması için çalışma başlatıldı" dedi.